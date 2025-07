Vikings bei ELF-Krimi in Paris siegreich

In einem bis zum Schluss hochspannenden Duell haben die Vienna Vikings am Sonntag in der European League of Football (ELF) den siebenten Sieg im achten Spiel eingefahren.

Die Wiener gewannen bei den Paris Musketeers mit 40:33 und führen die East Division weiter souverän an. Ein später Touchdown mit weniger als drei Minuten Restspielzeit brachte letztlich den Auswärtserfolg in Frankreich.

Die Raiders, aktuell Zweiter der South Division, hatten diese Woche spielfrei. Am nächsten Spieltag empfangen die Tiroler die Munich Ravens, während die Vikings in Polen bei den Wroclaw Panthers gastieren.

Auch das AFL-Team der Vikings durfte am Sonntag jubeln. Mit einem 22:10 über die Graz Giants zogen die Wiener ebenso wie tags zuvor die Danube Dragons dank eines 42:7 über die Prague Black Panthers in den Austrian Bowl ein. Dieser findet am 26. Juli in St. Pölten statt.

(APA)

Bild: GEPA