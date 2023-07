Vikings nach Sieg gegen Prag im Austrian Bowl

Die AFC Vienna Vikings stehen als erster Teilnehmer der Austrian Bowl XXXVIII fest. Die Wiener gewannen am Samstag im Play-off-Halbfinale auswärts bei den Prague Black Panthers mit 27:17 und sind damit wie im Vorjahr im Finale. Dem ersatzgeschwächten Team von Trainer Ivan Zivko gelang eine kleine Überraschung, schließlich hatten die Tschechen den Grunddurchgang der Austrian Football League (AFL) ungeschlagen auf Rang eins beendet.

Im Finale am 29. Juli in St. Pölten treffen die Vikings entweder auf Titelverteidiger Danube Dragons oder die Graz Giants. Das Duell findet am Sonntag (16.00 Uhr) statt.

(APA) / Bild: GEPA