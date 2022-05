Viktoria Pilsen zum sechsten Mal tschechischer Meister

via

Viktoria Pilsen hat sich zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte den tschechischen Meistertitel gesichert. Durch dem 2:0-Sieg am Mittwoch bei Hradec Kralove steht bereits einen Spieltag vor Schluss fest, dass die Mannschaft des ehemaligen Fußball-Nationaltrainers Michal Bilek die Saison erstmals seit 2018 an der Spitze beenden wird.

Da der einzig verbliebene Verfolger Slavia Prag bei Banik Ostrau nicht über ein 1:1 hinauskam, hat Pilsen vier Punkte Vorsprung auf Platz zwei. Als Meister hat der Klub einen Platz in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation sicher.

