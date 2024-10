Vinicius Junior fehlt Brasilien in WM-Qualifikation

Brasiliens Fußballer müssen im kniffligen Kampf um ihr WM-Ticket vorerst ohne Real Madrids Offensivstar Vinicius Junior auskommen.

Der 24-Jährige sagte seine Teilnahme an den Qualifikationsspielen in Chile (Freitag, 2.00 Uhr MESZ) und gegen Peru (16. Oktober) aufgrund einer Halswirbelverletzung ab. Wie der brasilianische Fußballverband am Sonntag mitteilte, wird auch Eder Militao, Vinicius Juniors Teamkollege bei den Königlichen, wegen einer Oberschenkelblessur in der anstehenden Länderspielperiode fehlen.

Die Rekordweltmeister muss nach einer Schwächephase um eines der sechs Direkttickets zur Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli 2026) zittern. Das Team von Nationaltrainer Dorival Junior verlor vier der vergangenen fünf Eliminatorias-Spiele und spürt als Tabellenfünfter zunehmend den Druck von den hinteren Plätzen.

