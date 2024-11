Vinicius rassistisch beleidigt: Minderjähriger bestraft

Weil er Real-Profi Vinicius Jr. rassistisch beleidigt hat, muss ein Minderjähriger in Spanien eine Strafe zahlen. Das ist das Ergebnis einer außergerichtlichen Einigung, wie der spanische Fußball-Rekordmeister mitteilte. In einem Brief habe sich der Bub entschuldigt und sein Bedauern ausgedrückt.

Der Fan, über dessen Alter keine genauen Angaben gemacht wurden, hatte den Brasilianer im Februar 2024 beim Spiel der Königlichen bei Rayo Vallecano beschimpft. Die spanische Liga hatte ihn daraufhin identifiziert und angezeigt. Real Madrid und Vinicius Jr. traten in dem Verfahren als Privatkläger auf. Der Minderjährige werde zudem die sozialpädagogischen Maßnahmen ableisten, die ihm von der Jugendstaatsanwaltschaft vorgeschlagen wurden, sowie für die Dauer eines Jahres keine Stadien betreten, in denen offizielle Wettbewerbe ausgetragen werden, hieß es.

Vinicius Jr. war in Spanien schon häufiger Ziel solcher Beleidigungen. Real kündigte an, weitere Verfahren einzuleiten.

(APA)/Beitragsbild: Imago