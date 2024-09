Vinicius sorgt für Ärger bei Real! Ancelotti hat Star „aufgegeben“

Vinicius Junior steht bei Real Madrid aktuell mal wieder im Mittelpunkt – allerdings ist der Grund eher besorgniserregend.

Kaum ein Fußballer auf diesem Planeten polarisiert bei Fußballfans so wie Real-Superstar Vinicius Junior. Offenbar eckt der Brasilianer aber nicht nur bei Schlachtenbummlern an, sondern auch bei seinen Teamkollegen und dem eigenen Coach. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, hat der Renommierklub nämlich „die Nase voll“ vom 24-Jährigen, obwohl er offenbar den Ballon d’Or gewinnen wird.

Drei Gelbe Karten wegen Meckerns

Grund dafür sind die andauernden Proteste des Brasilianers bei Schiedsrichtern. In der laufenden Saison hat Vini bereits drei Verwarnungen wegen Meckerns bekommen – mehr als jeder andere Spieler in Spanien. Die Klubverantwortlichen haben den Eindruck, dass das Verhalten des Edeltechnikers auch auf seine Kollegen abfärbt, denn der Hauptstadtklub erhielt in sieben LaLiga-Spielen bereits neun Gelbe Karten – ebenfalls Höchstwert.

Beim letzten Ligaspiel gegen Alaves alleine wurden drei Real-Stars verwarnt. Darunter war auch Vinicius, der sogar noch nach seiner Auswechslung meckerte, als sechs Minuten Nachspielzeit angezeigt wurden. Der Real-Delegierte Chendo musste Vinicius wegzerren, um eine Ampelkarte zu verhindern.

Endricks Tätlichkeit nicht bestraft

Dabei hatten die Königlichen durchaus Glück, dass Youngster Endrick nach einer Tätlichkeit gegen Santiago Mourino nur mit Gelb statt Rot bestraft wurde, wie Alaves-Coach Luis Garcia kritisierte: „Sie hätten die letzten zehn Minuten mit zehn Mann spielen müssen. Der Schiedsrichter muss den Spieler des Feldes verweisen. Es ist eine Rote Karte, es ist seine klare Absicht zu schlagen. Niemand kann sagen, dass es kein Platzverweis ist“, so der Übungsleiter.

Und weiter: „Ich denke, dass der Schiedsrichter vielleicht etwas übertrieben hat, als es darum ging, ihnen ein paar Gelbe Karten zu geben, aber das ist eine Rote Karte, die nicht angefochten werden kann. Das ist eine klare Entscheidung. Da gibt es keinen Raum für Diskussionen“

Ancelotti hat Vinicius offenbar „abgeschrieben“

Sein Gegenüber, Carlo Ancelotti, redete nach der Partie die Disziplinprobleme nicht schön, sondern analysierte knallhart: „Die Regeln haben sich geändert und wir müssen uns daran gewöhnen. Wir müssen Proteste vermeiden und das war’s. Das ist weder fair noch unfair, wir müssen uns daran gewöhnen, und das war’s“

Laut des Sport-Berichts habe Ancelotti schon mehrfach mit seinem Superstar über dessen Verhalten gesprochen und ihn mittlerweile „abgeschrieben“, weil der Flügelstürmer Vinicius die Ratschläge und Anweisungen seiner Vorgesetzten ignoriert. Auch seine Kollegen haben laut des Berichts „genug davon, auf und neben dem Spielfeld für Vinicius zu intervenieren.“

Keine Zukunft bei Real?

Real hat deswegen schon vor längerer Zeit einen Plan erstellt, damit Vinicius nicht durch Provokationen der Gegner abgelenkt wird oder als Provokateur stigmatisiert wird. Ohne Erfolg.

Die Vereinsführung denkt daher über das Verhalten des Brasilianers nach und hat die Verlängerung seines im Juni 2027 auslaufenden Vertrags auf Eis gelegt. Auch ein Teil der Fans kann mit Vinicius‘ Verhalten nichts anfangen und hat sich laut des Berichts für einen Verkauf der Topstars nach Saudi-Arabien ausgesprochen.

Wie es mit Vinicius und Real weitergeht, ist also unklar. Das verwundert nicht, schließlich polarisiert er wie kaum ein anderer Fußballer auf diesem Planeten…

