Visum verweigert: Asarenka fehlt in Toronto

via Sky Sport Austria

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Wiktoria Asarenka kann nicht am WTA-Turnier in Toronto in der kommenden Woche teilnehmen. Wie die 33-Jährige aus Belarus mitteilte, haben ihr die kanadischen Behörden ein Visum verweigert.

„Es ist eine echte Enttäuschung. Ich bin wirklich traurig, eines meiner Lieblingsturniere zu verpassen“, schrieb die zweimalige Grand-Slam-Siegerin bei Twitter. Asarenka will nun eine Woche später beim Turnier in Cincinnati/USA auf die Tour zurückkehren.

(SID) / Bild: Imago