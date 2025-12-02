Vitinha erzielt das Tor des 5. CL-Spieltages

Drei Tore an einem Champions-League-Abend – darunter der schönste Treffer des Spieltages: Vitinha gewinnt nach seiner Gala beim PSG-Sieg über Tottenham auch das Voting zum Tor des fünften CL-Spieltages.

Mit seinem platzierten Abschluss aus rund 20 Metern erzielte der portugiesische Mittelfeldspieler den Ausgleich beim späteren PSG-Heimsieg, ehe er zwei weitere Treffer erzielen konnte. Auch im Sky-Voting überzeugte der sehenswerte Distanzschuss und gewann vor den Treffern von Real-Star Kylian Mbappe und Dortmunds Serhou Guirassy.

Neben Vitinha-Traumtor: Diese Treffer standen zur Auswahl

(Red.)

Beitragsbild: Imago.