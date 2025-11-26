Vitinha-Triplepack! PSG gewinnt Acht-Tore-Duell gegen Tottenham
Paris Saint-Germain gewinnt nach dem UEFA Supercup auch das „Rematch“ gegen Tottenham Hotspur in der Champions League – mit einem Acht-Tore-Spektakel in Form eines 5:3-Erfolgs, dank des überragenden Vitinha.
Die Führung erzielte Tottenham mit seinem ersten Torschuss durch Richarlison in der 35. Minute. Mit einem Traumtor aus rund 20 Metern glich Vitinha noch vor der Pause für PSG aus (45.). Kurz nach dem Beginn der zweiten Spielhälfte gingen die Spurs wieder in Führung: Ausgrechnet PSG-Leihspieler Randal Kolo Muani traf (50.), nachdem Paris zunächst auf der Linie geklärt hatte. Knapp drei Minuten später ist es wieder der Paris-Mittelfeldspieler, der für die CL-Titelverteidiger antwortet (53.) – diesmal platziert, knapp innerhalb des Strafraums.
Drei Vitinha-Treffer bei PSG-Gala
Die Wende gelang PSG nach einem groben Spurs-Patzer im Spielaufbau, Fabian Ruiz stellte auf 3:2 (59.). Das vierte PSG-Tor erzielte danach Willian Pacho nach einem Eckball (65.). Tottenham gab sich aber nicht geschlagen, Kolo Muani verkürzte auf 3:4 (72.). Doch der Portugiese vollendete kurz danach seinen Triplepack per Elfmeter in der 76. Minute. In der Nachspielzeit folgten keine Tore mehr, sondern ein Ausschluss für PSG-Spieler Lucas Hernandez.
Die Tore im VIDEO
0:1 Richarlison (35.)
1:1 Vitinha (45.)
1:2 Kolo Muani (50.)
2:2 Vitinha (53.)
3:2 Fabian Ruiz (59.)
4:2 Willian Pacho (65.)
4:3 Kolo Muani (72.)
5:3 Vitinha (75./E.)
(Red.) Foto: Imago