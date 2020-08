Vom Taktgeber zum Dirigenten – Juve-Trainer Pirlo im Porträt

Andrea Pirlo ist neuer Trainer von Juventus Turin. Der 41-Jährige übernimmt das Traineramt bei der “Alten Dame” nachdem Maurizio Sarri nach dem bitteren Champions-League-Aus gegen Olympique Lyon gefeuert wurde.

Pirlo hatte seine lange Spieler-Karriere, während der er Weltmeister, Champions-League-Sieger und mehrmaliger italienischer Meister wurde. Zum Jahresende 2017 hatte der Mittelfeld-Regisseur seine Karriere bei New York City in der MLS beendet. Erst Ende Juli nahm ihn Juventus als U23-Trainer unter Vertrag – gut eine Woche später folgte die Beförderung zum Chefcoach der Profis um Superstar Cristiano Ronaldo.

Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @juventusfc.

Pronto per questa fantastica opportunità! 💪⚪️⚫️

.

I’m deeply pleased and honored to receive such respect and trust from Juventus.

Ready for this amazing opportunity! pic.twitter.com/5zTuLBq3XW

— Andrea Pirlo (@Pirlo_official) August 9, 2020