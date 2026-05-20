Von Amstetten nach Wien-Döbling: Enengl übernimmt bei Vienna

Der First Vienna FC hat Patrick Enengl als neuen Cheftrainer vorgestellt. Der 32-jährige Niederösterreicher übernimmt die Mannschaft zur kommenden Saison.

Enengl war zuletzt beim SKU Amstetten in der ADMIRAL 2. Liga tätig. Zuvor arbeitete er in der Akademie Oberösterreich sowie bei den LASK-Amateuren OÖ, die er in der Saison 2023/24 auf Rang zwei der Regionalliga Mitte führte.

Mit seinem Wechsel nach Amstetten etablierte sich das Team im Spitzenfeld der 2. Liga und spielte bis in die Schlussphase der Saison um die Top-Plätze mit.

Neu im Trainerteam der Vienna ist außerdem Co-Trainer Mario Mühlbauer, der gemeinsam mit Enengl nach Döbling wechselt. Der 49-Jährige war zuletzt in der U18 der LASK Akademie tätig. Weitere Mitglieder des bisherigen Trainerstabs bleiben dem Verein erhalten: Co-Trainer Roman Kienast, Torwarttrainer Patrick Kostner und Athletiktrainer Nikola Zivotic setzen ihre Arbeit bei den Blau-Gelben fort.

Vienna-Sportdirektor Didi Elsneg: „Patrick Enengl steht für eine klare Fußballidee. Trotz seines jungen Alters hat er bereits bewiesen, dass er Mannschaften entwickeln und erfolgreich führen kann. Besonders wichtig war für uns seine klare Vorstellung davon, wie Fußball gespielt und wie junge Spieler weiterentwickelt werden sollen. Wir freuen uns sehr, dass er sich für die Vienna entschieden hat, und sind überzeugt, dass er hervorragend zu unserem Weg passt.“

„Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Beginn an sehr positiv und haben mir sofort gezeigt, welches Potenzial in diesem Verein steckt. Die Vienna ist ein Traditionsklub mit klaren Ambitionen und einem professionellen Umfeld. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem gesamten Team intensiv zu arbeiten und die sportliche Entwicklung des Vereins weiter voranzutreiben. Gleichzeitig ist es unser klares Ziel, mit einer aktiven, intensiven und zielorientierten Spielweise auch die Zuschauer zu begeistern und gemeinsam mit unseren Fans eine echte Euphorie auf der Hohen Warte entstehen zu lassen“, sagt Enengl selbst.

Bild: First Vienna FC