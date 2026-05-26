Von der Streif zum Schwarzsee – Straka schlug am Hahnenkamm ab

Das Starthaus der Kitzbüheler Streif als Golf-Tee: Mit dem Abschlag von Golfstar Sepp Straka auf der berühmt-berüchtigten Ski-Rennstrecke hinunter ins Tal hat Dienstagnachmittag der offizielle Teil der Austrian Alpine Open begonnen.

Der Weltranglisten-18., der am Montag aus den USA in Tirol eingetroffen ist, legte kurz nach einer Trainingsrunde Hand auf dem österreichischen Skiheiligtum an. „Es ist so steil hier. Es war ziemlich gut, den Ball fliegen zu sehen“, meinte Straka.

Das Turnier ist live im frei empfangbaren Livestream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App zu sehen.

Zur Streif hatte der gebürtige Wiener bisher wenig Bezug. „Ich war noch nie in Kitzbühel. Wir waren immer in Zell am See Skifahren in meiner Jugend“, sagte Straka, der sich als Fan von Hermann Maier outete. Auf Brettl’n würde er aber nur mehr selten stehen. „Bei mir ist es wahrscheinlich ein bisschen gefährlich.“ Österreichs Nummer eins zeigte sich jedenfalls angetan von der Gegend. „Die Blicke vom Golfplatz hier sind unglaublich. Ich freue mich schon wahnsinnig auf das Turnier.“

Straka trifft auf den Titelverteidiger

Dort wird der 33-Jährige am Donnerstag um 7.50 Uhr gemeinsam mit dem deutschen Vorjahressieger Nicolai von Dellingshausen und dem Südafrikaner Casey Jarvis in einem Flight abschlagen. „Mit dem Titelverteidiger sollte es ziemlich Spaß machen. Und es ist Österreich gegen Deutschland“, meinte Straka lachend. Das erste Duell zwischen den beiden ging übrigens an Von Dellingshausen, der seinen Abschlag auf der Streif näher an das Loch zum Beginn der „Mausefalle“ brachte. Auch Lokalmatador Maximilian Steinlechner als Dritter im Bunde landete noch vor seinem prominenten Landsmann.

Für Straka war es der Auftakt eines dichten Programms, am Dienstagabend folgte die Spieler-Gala am Gelände des Golfclubs. Am Mittwoch geht das obligatorische Pro-Am in Szene, wo die Profis mit Amateuren bzw. Sponsoren spielen, bevor es am Donnerstag Ernst wird. Für Straka ist es das erste Turnier auf der DP World Tour in diesem Jahr.

(APA) / Bild: GEPA