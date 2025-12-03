Von Klum bis Williams: Staraufgebot für WM-Auslosung

Das deutsche Supermodel Heidi Klum wird die Endrundenauslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 moderieren.

Wie die FIFA mitteilte, wird die 52-Jährige am Freitag gemeinsam mit den Schauspielern Kevin Hart und Danny Ramirez durch den Abend im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington D. C. führen.

Klum hatte bereits bei der Auslosung zur WM 2006 in Deutschland mit Reinhold Beckmann auf der Bühne gestanden. „Nachdem ich bereits vor zwanzig Jahren in meinem Heimatland an dieser Show beteiligt war, ist es etwas ganz Besonderes, nun erneut die Auslosung zu moderieren“, sagte Klum: „Die WM eint die Welt wie nichts anderes, und es ist eine unglaubliche Ehre, wieder Teil dieser Magie zu sein – dieses Mal auf einer noch viel größeren Bühne mit drei Gastgeberländern und 48 Mannschaften.“

Für musikalische Unterhaltung sorgen in Washington zudem Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger und die Village People. Die Namen der Auslosungsleiter und Assistenten will die FIFA demnächst bekanntgeben.

(SID) / Bild: Imago