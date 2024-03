Von Pele bis Endrick: Fünf Teenager-Topstars aus Brasilien

Brasiliens Fußball-Supertalent Endrick hat es schon wieder getan: Nach seinem Tor gegen England in Wembley traf der 17-Jährige auch in Spanien – und das im Stadion seines künftigen Klubs Real Madrid.

Der „neue Pele“ weckt in der Heimat Hoffnungen, schließlich starteten auch andere brasilianische Stars schon als Teenager durch.

ENDRICK

Das neueste Produkt der Talentschmiede am Zuckerhut. Nach seinem Tor beim 3:3 gegen Spanien am Dienstag traf er noch in den Kabinen das Bernabeu-Stadions auf Real-Präsident Florentino Perez. „Wir alle hier freuen uns schon auf Sie“, sagte Perez zu dem Angreifer, der schon im Dezember 2022 bei Real unterschrieben hatte und im Sommer pünktlich zum 18. Geburtstag von Palmeiras Sao Paulo nach Madrid wechselt. Endrick hatte schon vergangene Woche in England Geschichte geschrieben, als er in seinem erst dritten Länderspiel den Siegtreffer erzielte und zum jüngsten Torschützen in Wembley wurde. „Wenn er seine Einstellung beibehält, wird er ein sehr wichtiger Name im brasilianischen Fußball und im Weltfußball sein“, sagte Brasiliens Trainer Dorival Junior.

PELE

Der im Dezember 2022 verstorbene Pele bleibt der ewige Maßstab, mit dem alle neuen brasilianischen Stars unweigerlich verglichen werden. Mit 16 Jahren, acht Monaten und 14 Tagen ist er noch immer Brasiliens jüngster Torschütze, insgesamt erzielte er 77 Tore für sein Land – die zweitmeisten in der Geschichte der Selecao. Peles internationale Karriere war geprägt vom WM-Ruhm: 1958 gewann er im Alter von 17 Jahren in Schweden den ersten Titel des Landes, bevor er 1962 und 1970 eine zweite und dritte Jules-Rimet-Trophäe folgen ließ.

RONALDO

Ronaldo debütierte 1994 für Brasilien und wurde der drittjüngste Torschütze des Landes, als er im Alter von 17 Jahren, sieben Monaten und zwölf Tagen gegen Island traf. Nach einer bitteren Niederlage im WM-Finale 1998, bei der er vor dem Anpfiff auf mysteriöse Weise erkrankte, schaffte der Stürmer vier Jahre später in Südkorea und Japan die Wiedergutmachung und erzielte im Finale gegen Deutschland beide Tore. Es war der fünfte WM-Titel für Brasilien – Rekord. In seiner 17-jährigen Selecao-Karriere bestritt er 99 Länderspiele und erzielte 62 Tore.

NEYMAR

Mit 79 Toren in 128 Spielen ist Neymar der beste Torschütze in der Geschichte der Selecao. Seine Karriere in der Nationalmannschaft nähert sich dem Ende, auch wenn er den in der Heimat so erhofften sechsten WM-Titel noch nicht geliefert hat. Dennoch ist Neymar dem Hype gerecht geworden, seit er im Alter von 18 Jahren erstmals für Brasilien auflief. Mit der Last des Landes auf seinen Schultern erzielte er bei der Heim-WM 2014 in fünf Spielen vier Tore. Dann verletzte er sich im Viertelfinale gegen Kolumbien und musste im Halbfinale gegen Deutschland passen. Die mit 1:7 verlorene Partie wurde zum nationalen Trauma. Immerhin führte Neymar sein Land zwei Jahre später bei Olympia in Rio zu Gold – durch einen Sieg im Finale gegen Deutschland.

ALEXANDRE PATO

Oft ist die Last der Erwartungen im siebtgrößten Land der Erde zu groß, als dass junge Schultern sie tragen könnten. Ein Beispiel dafür war Pato. Als er als 18-jähriger Debütant den Siegtreffer erzielte, nur Sekunden nachdem er 2008 gegen Schweden eingewechselt worden war, träumte ganz Brasilien von einem neuen Pele. Aber es sollte nicht sein, der leichtfüßige Mittelstürmer kam „nur“ auf 27 Länderspiele, sein letztes bestritt er 2013 im Alter von nur 24 Jahren. Heute spielt Pato beim FC Sao Paulo – in jener Stadt also, die Endrick bald in Richtung Europa verlassen wird, um es vielleicht besser zu machen.

