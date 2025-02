Von Wien nach Trondheim: Stadtadlerin Wadsak als Pionierin bei der Ski-WM

Der Stephansdom ist für Meghann Wadsak nur einen Sprung entfernt. Die 17-Jährige wuchs drei Gehminuten neben dem Wahrzeichen in der Wiener Innenstadt auf und hält nun als Skisprung-Pionierin bei der WM in Trondheim die Fahnen der Hauptstadt hoch. In der laufenden Saison war es Wadsak als erste Skispringerin aus Wien gelungen, Punkte im Weltcup zu sammeln. „Das hätte ich mir auch nicht gedacht, dass ich da Geschichte schreiben darf“, sagte das Mitglied der Wiener Stadtadler.

In Norwegen ist Wadsak als Ersatzfrau im ÖSV-Team von Cheftrainer Bernhard Metzler dabei, sie darf bei den Trainings mitwirken und im Notfall einspringen. „Es ist ein Traum, hier zu sein. Ich versuche, Erfahrung zu sammeln und alles aufzusaugen für die nächsten Weltmeisterschaften.“ Denn bald will der Teenager freilich nach Medaillen greifen. „Es ist einer meiner Träume, dass ich in Zukunft weiter oben stehe. Zurzeit bin ich auf einem recht guten Weg.“

Dass Sportler aus dem Flachland den Weg in den Skisprung-Zirkus schaffen, ist ein seltenes Phänomen. Mit Thomas Diethart, Tourneesieger 2013/14 aus dem Tullnerfeld, gibt es zumindest ein prominentes Vorbild. Besonders aus Wien ist der Weg zu einer Schanze weit, in der Hauptstadt gibt es seit mehreren Jahrzehnten keine Sprunganlage mehr. „Es würde dem Nachwuchs sehr helfen, wenn wir da ein paar kleine Schanzen bekommen. In Tirol kann man sagen, man fährt nach der Schule schnell zur Schanze, in Wien geht das nicht“, sagte Wadsak.

Erste Sprünge in der Steiermark

Ihre ersten Sprünge von einer Schanze gelangen Wadsak im Alter von sechs Jahren. In Mürzzuschlag in der Steiermark, eine Autostunde entfernt von der Wiener Stadtgrenze. Das Skispringen wurde ihr allerdings quasi in die Wiege gelegt. „Meine ganze Familie ist skisprungverrückt. Ich habe drei ältere Brüder, die auch sehr jung mit Skispringen begonnen haben. Ich wollte ihnen nacheifern und es besser machen als sie“, erzählte Wadsak, die derzeit das Schigymnasium Stams besucht und nächstes Jahr die Matura macht. „Mein Papa und mein Onkel sind auch auf kleineren Schanzen gesprungen.“

Auch dank der Wiener Stadtadler, dem einzigen aktiven Skisprungclub in Wien, Niederösterreich und Burgenland, gelang Wadsak der Sprung in den Weltcup. Zu den Trainings am Wochenende in den anderen Bundesländern fuhr Wadsak früher oft gemeinsam im Teambus mit anderen Stadtadlern. Über diverse Nachwuchscups, die Wadsak gewann, führte ihr Weg zur Weltmeisterschaft nach Trondheim. Neben ihren sportlichen Träumen hat sie noch ein weiteres großes Ziel: Gemeinsam mit den drei Brüdern springen gehen und „ein für alle Mal klarstellen, dass ich die Beste bin“, sagte Wadsak und lachte: „Weil meine Brüder wollen das noch nicht ganz wahrhaben.“

