Vonn zertrümmert mit Triumph in St. Moritz alle Alters-Siegrekorde

Ausnahme-Athletin Lindsey Vonn ist am Freitag als Siegerin eines alpinen Weltcup-Skirennens in neue Altersregionen vorgestoßen.

Ihr 83. Weltcupsieg gelang in der Abfahrt von St. Moritz im Alter von 41 Jahren und 55 Tagen, womit sie die bisherige Rekordhalterin Federica Brignone um mehr als sechs Jahre überbot. Die Italienerin war heuer am 14. März beim Super-G-Sieg in La Thuile 34 Jahre und 243 Tage alt gewesen. Vonns neue Marke wird womöglich nur noch sie selbst toppen.

Die Abfahrtsolympiasiegerin von 2020 war mit ihrem am 14. März 2018 eingefahrenen 82. Weltcuperfolg schon bisher viertälteste Weltcupsiegerin gewesen, hat nun aber auch geschlechterübergreifend als erste Gewinnerin über 40 Jahre in diesem Ranking klar die Spitzenposition eingenommen. Da löste sie den Schweizer Didier Cuche um knapp vier Jahre ab. Österreichs Nummer eins in diesem Ranking ist bei den Frauen Elisabeth Görgl als Nummer vier und bei den Männern Hannes Reichelt auf Position zwei.

Die ältesten Siegerinnen/Sieger im alpinen Ski-Weltcup:

Frauen:

Lindsey Vonn (USA) – 41 Jahre, 55 Tage: Sieg Abfahrt St. Moritz am 12. Dezember 2025

Federica Brignone (ITA) – 34 Jahre, 243 Tage: Sieg Super-G La Thuile am 14. März 2025

Lara Gut-Behrami (SUI) – 33 Jahre, 332 Tage: Sieg Riesentorlauf Sun Valley am 25. März 2025

Elisabeth Görgl (AUT) – 33 Jahre, 314 Tage: Sieg Super-G Val d’Isere am 21. Dezember 2014

Michaela Dorfmeister (AUT) – 32 Jahre, 343 Tage: Sieg Super-G Hafjell am 3. März 2006

Männer:

Didier Cuche (SUI) – 37 Jahre, 192 Tage: Sieg Super-G Crans-Montana am 24. Februar 2012

Hannes Reichelt (AUT) – 36 Jahre, 254 Tage: Sieg Super-G Aspen am 16. März 2017

Marco Büchel (LIE) – 36 Jahre, 75 Tage: Sieg Super-G Kitzbühel am 18. Jänner 2008

Hermann Maier (AUT) – 35 Jahre, 358 Tage: Sieg Super-G Lake Louise am 30. November 2008

Aksel Lund Svindal (NOR) – 35 Jahre, 353 Tage: Sieg Super-G Gröden am 14. Dezember 2018

(APA).

Beitragsbild: GEPA.