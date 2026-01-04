Tennis-Ikone Venus Williams treibt vor ihrem Altersrekord bei den Australian Open noch immer sportlicher Ehrgeiz an. „Ich wache definitiv nicht auf und reise um die halbe Welt – oder mehr als die halbe Welt – um das Feuer nicht zu spüren“, sagte die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin am Sonntag in Auckland.

Die 45-Jährige wird dank einer Wildcard als älteste Spielerin überhaupt in der Hauptrunde des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres in Melbourne (ab 18. Januar) antreten. Damit übertrifft die US-Amerikanerin die Japanerin Kimiko Date, die bislang mit 44 Jahren die älteste Teilnehmerin ist.

Williams mit Comeback bei US Open

Sie wolle „fröhlich“ sein und sich darauf einlassen, „mich unwohl zu fühlen, denn das ist etwas, was Champions können“, sagte Williams, die sich in Auckland und Hobart auf ihren Start vorbereitet. „Und außerdem verbrennt man beim Tennis eine Menge Kalorien. Man bekommt schöne Beine. Ich denke, wenn ich fit bleiben will, muss ich weiterspielen.“

Nach 16 Monaten Pause hatte Williams im vergangenen August bei den US Open ihr Comeback auf der Grand-Slam-Bühne gegeben, anschließend spielte sie kein Turnier mehr. In Melbourne stand sie zweimal im Einzel-Finale (2003, 2017), mit ihrer Schwester Serena gewann sie außerdem vier Doppeltitel.

