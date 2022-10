Vor ATP Finals: Letzte 1000-Turnier des Jahres – das ATP Masters in Paris täglich live und exklusiv bei Sky

Das Rolex Paris Masters mit Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Casper Ruud und Daniil Medvedev

Sky berichtet bis einschließlich Sonntag täglich live aus Paris

Paul Häuser, Stefan Hempel, Markus Götz und Marcel Meinert kommentieren

Im Osten der französischen Hauptstadt, in Paris-Bercy, findet das letzte Masters-Turnier der Saison 2022 statt. Für so manchen Spieler ist es zugleich die letzte Möglichkeit nochmals Punkte zu sammeln, um sich noch für die ATP Finals in Turin zu qualifizieren.

Schon sicher dabei – sowohl in Paris als auch in Turin – sind unter anderem die beiden Spanier Carlos Alcaraz und Rafael Nadal. Alcaraz, der sich dank des US-Open-Titels zur jüngsten Nummer eins der Weltrangliste küren durfte, zählt auf dem Hartplatz in Paris ebenso zum Favoritenkreis wie sein damaliger Finalgegner Caspar Ruud, der zuletzt in Basel überraschend sein Auftaktmatch gegen Stan Wawrinka verlor.

Sky überträgt bis einschließlich Sonntag täglich live. An den Übertragungstagen kommentieren die Matches Paul Häuser, Stefan Hempel, Markus Götz und Marcel Meinert, der zugleich das Finale am Sonntag begleiten wird.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.

Das ATP Masters 1000 in Paris live bei Sky:

Montag, 31.10., ab 11:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und auf Sky Sport Tennis

Dienstag, 1.11., ab 11:00 Uhr auf Sky Sport Austria 5 und auf Sky Sport Tennis

Mittwoch, 2.11., ab 11:00 Uhr auf Sky Sport Austria 5 und auf Sky Sport Tennis

Donnerstag, 3.11., ab 11:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und auf Sky Sport Tennis

Freitag, 4.11., die Viertelfinalspiele ab 14:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und auf Sky Sport Tennis

Samstag, 5.11., erstes Halbfinale ab 14:00 Uhr, das zweite Halbfinale ab 16:30 Uhr jeweils auf Sky Sport Austria 5 und auf Sky Sport Tennis

Sonntag, 6.11., das Finale ab 15:00 Uhr, das Doppelfinale ab 12:30 Uhr auf Sky Sport Austria 4 und auf Sky Sport Tennis

Bild: Imago