Vor Aufstiegsduell: Southampton der Spionage verdächtigt

Im Kampf um den Aufstieg in die englische Premier League werden dem FC Southampton unfaire Methoden vorgeworfen. Vor dem Playoff-Duell mit dem FC Middlesbrough (Samstag, 13.30 Uhr/Sky) eröffnete der englische Verband EFL ein Disziplinarverfahren gegen Southampton. Ein Mitarbeiter des Klubs soll beim Training von Middlesbrough spioniert haben.

Der Verband begründete das am Freitag eröffnete Verfahren gegen Southampton mit der „Beschwerde von Middlesbrough wegen angeblich ungenehmigter Filmaufnahmen im Vorfeld des Hinspiels des Halbfinals“ um den Aufstieg von der Championship in die Premier League.

Im Zentrum des Vorwurf steht eine Regel, wonach innerhalb von 72 Stunden vor einem angesetzten Spiel das Training des Gegners nicht beobachtet werden darf.

Medien berichten über „Spionage-Drama“

Mehrere englische Medien berichten über das „Spionage-Drama“. Demnach soll sich ein Mitarbeiter von Southampton am Donnerstag im Gebüsch unweit des Trainingsplatzes von Middlesbrough versteckt haben. Der Mann habe eine Kamera dabeigehabt und soll unerlaubt gefilmt haben, sei allerdings dabei erwischt worden. Daraufhin habe der Beschuldigte die Aufnahme von seinem iPhone gelöscht.

In der englischen Playoff-Serie spielen vier Teams zunächst in Halbfinalpartien um den Aufstieg. Das diesjährige Finale findet am 23. Mai statt. Der 33 Jahre alte Tonda Eckert steht seit Ende vergangenen Jahres an der Seitenlinie der Saints und hofft, mit dem Klub von der englischen Südküste den direkten Wiederaufstieg zu meistern. Im Team von Eckert gehört der deutsche Mittelfeldspieler Casper Jander (23) zum absoluten Stammpersonal.

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