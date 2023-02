Vor Bayern-Kracher: Messi und Mbappe trainieren

Paris St. Germain kann im Achtelfinal-Kracher der Champions League gegen Bayern München auf seine Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappe hoffen.

Sowohl der zuletzt wegen einer Knieblessur geschonte Weltmeister Messi, als auch Stürmer Mbappe (Oberschenkel) nahmen am Montagvormittag am Abschlusstraining des französischen Fußball-Meisters teil. Das Hinspiel in der Königsklasse findet am Dienstag (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) im Pariser Prinzenpark statt.

Messi dürfte in der Startelf stehen. Mbappe wird dagegen wohl zunächst nur auf der Bank sitzen. „Wir gehen null, null, null Risiko mit Kylian ein“, hatte PSG-Coach Christophe Galtier nach der verpatzten Generalprobe bei der AS Monaco (1:3) gesagt.

Der Angreifer (24) hatte am 1. Februar im Ligaspiel in Montpellier eine Verletzung am linken Oberschenkel erlitten. Seine Ausfallzeit wurde vom Verein auf drei Wochen geschätzt. Bei Messi hatte PSG in der vergangenen Woche eine Sehnenverletzung im Knie des 35-Jährigen bestätigt.

(SID) / Bild: Imago