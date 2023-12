Vor CL-Duell mit Salzburg: Benfica nur mit Remis gegen Farense

Benfica Lissabon kommt ohne Erfolgserlebnis im Gepäck nächste Woche zum Fußball-Champions-League-Spiel nach Salzburg. Der Club von Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt musste sich am Freitag in der Liga mit einem Heim-1:1 gegen den SC Farense begnügen. Rafa (74.) sicherte den Hausherren einen Punktgewinn, nachdem zuvor Claudio Falcao (51.) getroffen hatte. Benfica ist einen Punkt hinter Sporting Lissabon Tabellenzweiter und hat ein Spiel mehr ausgetragen als der Leader.

Benfica hat die jüngsten drei Pflichtspiele immer mit einem Unentschieden beendet. Sollte am Dienstag (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) in Wals-Siezenheim ein weiteres dazukommen, wäre das Europacup-Out besiegelt. Salzburg genügt ein Punkt um sich in der Champions-League-Gruppe D Rang drei fix zu sichern und damit den Umstieg in die K.o.-Phase der Europa League im nächsten Jahr zu fixieren.

(APA) / Bild: Imago