Turniergastgeber USA hat eine Woche vor dem Beginn der Copa America mit einem Unentschieden gegen Rekordweltmeister Brasilien überrascht.

In Orlando erkämpften sich die Amerikaner am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Seleção ein 1:1. Christian Pulisic (26. Minute) gelang der Ausgleich, nachdem Rodrygo (17.) von Champions-League-Sieger Real Madrid die Brasilianer in Führung gebracht hatte.

(APA)/Bild: Imago