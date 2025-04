Vor Duell: City-Trainer Guardiola „bewundert“ Glasner

Trainer Oliver Glasner könnte mit seinen hoch fliegenden „Adlern“ Englands Fußball-Meister Manchester City den nächsten Tiefschlag versetzen.

Die Darbietungen von Crystal Palace haben bei Pep Guardiola Eindruck hinterlassen. „Wir treffen auf eine Mannschaft, die in den letzten zwei Monaten in unglaublicher Form war“, stellte der Star-Trainer vor dem Premier-League-Duell am Samstag fest. „Ich bewundere den Manager, und das Talent in ihrem Kader.“

City steht vor der Eröffnung der 32. Runde (13.30, live bei Sky – streame mit Sky X!) unter Druck. Als Sechster muss der Champion der vergangenen vier Jahre sogar um die Champions-League-Qualifikation bangen. Die elftplatzierten Gäste bauen im Etihad-Stadium, das gleichsam Schauplatz für die Ligapremiere der halbautomatischen Abseitstechnologie sein wird, auf ihre starke Form. Nur Tabellenführer Liverpool (empfängt West Ham) hat in den jüngsten zehn Runden mit 23 mehr Punkte als Crystal Palace (22) geholt. Der Hauptstadtclub agiert außerdem auswärtsstark. Die bisher letzte Niederlage setzte es in der 8. Runde im Oktober.

Das erste Saisonduell endete 2:2. Manchester City (52 Punkte) steckt nach dem 0:0 im Derby gegen United im Pulk der Teams hinter dem Sensationsdritten Nottingham Forest (57). Chelsea, Newcastle United (53) und Aston Villa (51) mischen mit. Hoffnung gibt Guardiola wohl, dass sich die Top fünf für die Champions League qualifizieren. Das Restprogramm ohne Gegner aus der oberen Region der Tabelle scheint für das Schwergewicht ebenfalls machbar. Mit u.a. Everton, Wolverhampton und Absteiger Southampton darf City vermeintliche Pflichtaufgaben lösen.

