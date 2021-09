Vor Duell mit Bayern: Marsch über Kadervergleich, Sabitzer & Nagelsmann

Am Samstag (ab 17:30 Uhr LIVE und EXKLUSIV auf Sky Sport Bundesliga 1) trifft RB Leipzig im Spitzenspiel auf den FC Bayern München. Vor dem Duell spricht RB-Coach Jesse Marsch ausführlich am Sky Mikrofon unter anderem über die Personalien Marcel Sabitzer und Julian Nagelsmann.

Jesse Marsch …

… über die Veränderungen beim FC Bayern unter Nagelsmann: “Sie haben bislang noch gar nicht so viel geändert. Sie haben viel von dem, was sie in den letzten Jahren unter Hansi Flick gezeigt haben. Man kann aber dennoch einige taktische Dinge erkennen, die Julian (Nagelsmann, Anm. d. Red.) verändert hat. Es ist klar, dass wir verstehen müssen, was der Gegner präsentiert, aber wir müssen auch unseren Plan und unsere Idee vom Fußball verfolgen, um ein gutes Spiel zu zeigen. Wir werden aggressiv und intensiv und bereit für einen guten Kampf sein.”

… über den Trainer Julian Nagelsmann: “Er macht viel gute Dinge im taktischen Bereich mit Ballbesitz und Positionsspiel. Er ist sehr intelligent, wenn es darum geht, eine Überzahl in bestimmten Situationen zu finden und so einen Vorteil zu erspielen. Wir verstehen das. Viele haben mit Julian hier viele Jahre gearbeitet und wir werden diese Erfahrung sicherlich einsetzen.”

… über die Unterschiede zwischen Jesse Marsch und Julian Nagelsmann: “Es ist ein Spiel zwischen RB Leipzig und Bayern München und nicht zwischen den beiden Trainern. Mein Fokus liegt auf unserer Mannschaft und der Vorbereitung auf das Spiel.”

… über einen möglichen Substanzverlust bei den Führungsspielern bei RB Leipzig nach den Abgängen von Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer: “Beide Spieler waren in den letzten Jahren unheimlich wichtig für den Verein und die Mannschaft. Aber wir haben immer noch sehr viele erfahrene Spieler und Anführer in unserem Team. Kevin Kampl ist sicherlich einer von diesen. Aber ich könnte hier jetzt sieben, acht Namen nennen. Es ist einfach wichtig, dass wir uns auf uns, unsere Entwicklung und Leistung fokussieren.”

… über die Wechsel von Upamecano und Sabitzer ausgerechnet zum FC Bayern: “Ja, das ist vielleicht nicht ideal, aber die Situation im Fußball verändert sich immer. Bayern ist ein großartiger Verein. Sie haben immer viel Geld und Flexibilität. Sie benutzen diese Power oft, um die Spieler der besten Gegner in der Liga zu finden. Aber wir sind auch sehr stolz über die Entwicklung von Upamecano, Sabitzer und auch Konate. Sie haben für diesen Verein sehr gut gearbeitet. Jetzt haben wir wieder viele junge Spieler hier, die für den nächsten Schritt bereit sind. Deshalb nochmal: Der Fokus auf uns selbst ist immer das Wichtigste.” Das erste Duell nach dem Sabitzer-Transfer: RB Leipzig empfängt den FC Bayern am Samstag live und exklusiv bei Sky … auf die Frage, welcher Kader in der Breite und welcher in der Spitze besser ist: “Wir haben einen super Kader. Wenn wir auf 20 oder 23 Spieler schauen, sind wir vielleicht ein bisschen stärker. Aber wichtig ist, dass wir am Spieltag ein besseres Spiel liefern als der Gegner. Gegen Bayern München ist es immer schwer. Sie haben eine super Mannschaft, haben viel Erfahrung zusammen. Sie haben zwar einen neuen Trainer, das Gefühl im Verein und in der Mannschaft ist aber nicht wirklich anders. Sie verstehen es, die wichtigen Spiele zu gewinnen.

… auf die Frage, wie man Bayern am Samstag schlagen will: “Bayern ist eine super Mannschaft und wir brauchen unsere beste Leistung. Ein Vorteil von uns ist, dass wir gesund sind, wir sind bereit und haben in der Länderspielpause gut gespielt. Vor vielen Zuschauern in unserem Stadion wollen wir aggressiv spielen.” … auf die Frage, wer den größeren Vorteil hat: Nagelsmann, weil er das Team gut kennt, oder Leipzig, weil man Nagelsmann gut kennt: “Ich glaube in diesem Spiel gibt es keine Geheimnisse. Natürlich kennt Julian unsere Mannschaft, wir kennen hier den Fußball von Julian sehr, sehr gut. Das gleicht sich ziemlich aus. Es wird ein spannendes Spiel.”

… über einen möglichen Sieben-Punkte-Rückstand auf den FC Bayern bei einer Niederlage: “Wichtig ist für mich, dass wir ein Gefühl entwickeln und eine Leistung auf dem Platz zeigen, mit der wir gewinnen können. Das ist das Wichtigste im Moment. Es ist noch früh in der Saison. Wir brauchen aber eine gute Mentalität, einen guten Matchplan.”

