Vor Frankreich-Duell: Trauner fehlt erneut beim Training

Das Training des österreichischen Fußball-Nationalteams am Freitag in Berlin ist ohne Gernot Trauner über die Bühne gegangen. Der Innenverteidiger von Feyenoord Rotterdam ließ die Einheit drei Tage vor dem EM-Auftaktspiel am Montag (21.00 Uhr) in Düsseldorf gegen Frankreich aus Gründen der Belastungssteuerung aus, hat laut ÖFB-Angaben aber keine akute Verletzung.

Trauner hatte seit dem Start der unmittelbaren EM-Vorbereitung vor zwei Wochen in Windischgarsten davor bereits insgesamt drei Trainingseinheiten versäumt. Der 32-jährige Oberösterreicher klagte zuletzt über leichte Rücken- und Kniebeschwerden, bot bei der EM-Generalprobe vergangenen Samstag gegen die Schweiz (1:1) aber eine starke Leistung.

Voting: Wie weit kommt Österreich bei der EM?

Als Favoriten auf die Startplätze im ÖFB-Abwehrzentrum gegen Frankreich gelten dennoch Kevin Danso und Linksfuß Maximilian Wöber. Dahinter folgen Philipp Lienhart und Trauner, die in der Schweiz begonnen hatten.

(APA)/Bild: Imago