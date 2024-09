Vor den Auftaktspielen von Sturm Graz und Red Bull Salzburg in der neuen Ligaphase der Fußball-Champions-League (Sturm vs. Brest am Donnerstag ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass!) weisen Österreichs Clubs allesamt eine negative Bilanz in der „Königsklasse“ auf.

Bisher absolvierten heimische Vereine 80 Partien im wichtigsten Europacup-Bewerb, bei 17 Siegen und 17 Remis setzte es 46 Niederlagen. Größte Erfolge aus österreichischer Sicht waren Salzburgs Achtelfinal-Aufstieg in der Saison 2021/22 und Sturms Einzug in die Zwischenrunde 2000/01.

Bilanzen der österreichischen Club in der Champions League:

Salzburg (bisher 6 Teilnahmen): 9 Siege, 11 Remis, 18 Niederlagen

Sturm (3): 7 Siege, 2 Remis, 15 Niederlagen

Rapid (2): 2 Remis, 10 Niederlagen

Austria (1): 1 Sieg, 2 Remis, 3 Niederlagen

(APA).

Beitragsbild: GEPA.