Bereits im Vorbereitungstraining in Stockholm beweist Marco Rossi, dass er sich in einer guten Verfassung befindet. „Es macht natürlich Spaß, hierherzukommen, so nahe an der Heimat in Europa“, so der junge Feldkircher bei „nhl.com“.

Rossi blickt euphorisch sich auf die Spiele gegen die Ottawa Senators (am Samstag um 17 Uhr live auf Sky Sport Austria 2) und die Toronto Maple Leafs (am Sonntag um 14 Uhr live auf Sky Sport Austria 2), da seine Familie und Freunde ihn vor Ort unterstützen werden. „Es kommen am Freitag einige Leute, insbesondere meine Familie“, sagte Rossi.

Evason: Rossi „derzeit unser bester Spieler“

Head-Coach Dean Evason ist mit Rossis Entwicklung sehr zufrieden. „Er ist derzeit unser bester Spieler“, meinte Evason im Vorfeld der ersten Global Series-Partie gegen Ottawa. Vor allem die Vielseitigkeit des Centers beeindruckt den Minnesota-Trainer: „Er spielt in allen Situationen und macht das sehr gut. Er ist ein bissiger Spieler, der es den Gegnern schwer macht.“

Für Rossi selbst zählt nur der Teamerfolg. „Das Wichtigste ist, dass wir weiter Spiele gewinnen“, stellte der Linksschütze klar. In der laufenden Spielzeit hat Rossi in 15 Spielen fünf Tore und drei Assists erzielt. Nur fünf Teamkollegen konnten mehr Scorerpunkte beisteuern.

(Red.)

Bild: Imago