Vor PSG-Rückspiel: Coman zurück im Training

Bayern München kann im Bundesliga-Topspiel gegen Union Berlin am Sonntag und beim Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain (am Mittwoch, den 8. März, ab 20 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 2) aller Voraussicht nach wieder auf Kingsley Coman zurückgreifen. Der französische Fußball-Nationalspieler nahm nach überstandenen Wadenproblemen am Dienstag wie ÖFB-Talent Paul Wanner wieder am Mannschaftstraining teil.

Coman war im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris St. Germain am vergangenen Dienstag (1:0) angeschlagen ausgewechselt worden und hatte die Liga-Begegnung bei Borussia Mönchengladbach (2:3) verpasst. Wie Coman übte auch Sadio Mane wieder mit und könnte gegen Union sein Comeback geben. Noussair Mazraoui wird am Mittwoch zurück im Training erwartet.

VIDEO-Highlights: Coman schießt FC Bayern zu knappem Sieg bei PSG

Auf Abwehrchef Dayot Upamecano müssen die Münchner in der Liga hingegen verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den französischen Nationalspieler nach seiner Roten Karte in der Bundesligapartie bei Borussia Mönchengladbach (2:3) wegen unsportlichen Verhaltens für eine Begegnung gesperrt.

Upamecano war am vergangenen Samstag in der achten Minute von Schiedsrichter Tobias Welz nach einer Notbremse an Alassane Plea des Feldes verwiesen worden. Trainer Julian Nagelsmann hatte sich über den Platzverweis massiv beschwert und war im Kabinentrakt gegenüber dem Schiedsrichterteam ausfällig geworden. Auch dem Coach droht daher eine Sperre.

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.