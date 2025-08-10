Vor Quali-Rückspielen: Pleiten für Rapid- und Austria-Gegner

Vor den Rückspielen in der 3. Runde der Qualifikation für die UEFA Conference League müssen sowohl Dundee United als auch Banik Ostrava Niederlagen in ihrer jeweiligen Liga einstecken.

Rapids schottischer Kontrahent Dundee United unterliegt im eigenen Stadion Heart of Midlothian mit 2:3. Im Rückspiel am Donnerstag müssen auch die Hütteldorfer im Tannadice Park antreten – das Hinspiel endete 2:2. Den Hütteldorfern ist ihre Generalprobe beim amtierenden österreichischen Meister mit einem 2:1-Auswärtssieg geglückt.

Auch Austria-Gegner mit Niederlage

Banik Ostrava, der Gegner der Wiener Austria, muss sich ebenfalls im eigenen Stadion MFK Karvina mit 1:2 geschlagen geben. Die Tschechen konnten das Quali-Hinspiel gegen die Veilchen mit 4:3 gewinnen.

Die Austria verpatzte selbst ihre Generalprobe für das Hinspiel mit einer 0:2-Heimniederlage gegen den WAC.

(Red.) / Bild: Imago