Vor Transferschluss: Chelsea-Coach Tuchel hofft auf weitere Zugänge

Salzburgs Champions-League-Gegner Chelsea würde sich vor dem Ablauf der aktuellen Transferperiode gerne noch verstärken. Der Trainer des englischen Fußball-Spitzenclubs, Thomas Tuchel, kündigte am Montag – einen Tag vor dem Auswärtsspiel in Southampton – an, dass ihm Verstärkungen bis zum Ende des Transfer-Fensters am Donnerstag durchaus gelegen kämen. „Wir können auf manchen Positionen neue Spieler brauchen. Aber es ist nicht mehr viel Zeit“, meinte der Deutsche.

Wenn für die Londoner nichts mehr auf dem Transfermarkt passieren sollte, wäre er freilich mit der aktuellen Mannschaft aber genauso glücklich. Chelsea wurde zuletzt mit Leicester-Verteidiger Wesley Fofana und dem Montagfrüh in seinem Haus überfallenen Barcelona-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang in Verbindung gebracht. Tuchel gab jedenfalls an, aktuell nur an Southampton, dem Club des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl, zu denken: „Es geht darum, einen Weg zu finden, dort zu gewinnen.“ Trotz des 6:0-Erfolgs über Southampton in der vergangenen Saison werde der Gegner nicht unterschätzt.

Hasenhüttl: “Meine Spieler sind sehr wissbegierig“

Chelsea ist nach einem 2:1-Heimerfolg gegen Leicester bzw. nach vier Runden mit sieben Punkten Sechster, fünf Zähler hinter dem noch makellosen Leader und Stadtrivalen Arsenal. Southampton hat nach dem 0:1 daheim gegen Manchester United nun eben den nächsten großen Gegner zu bespielen, bisher vier Punkte bedeuten Rang 13. Salzburgs Gastspiel bei Chelsea ist für 14. September angesetzt, schon am Dienstag nächster Woche (6. September) empfängt der heimische Serien-Titelträger Milan.

Der Mailänder Auftaktgegner hat in der 4. Runde der Serie A bei Sassuolo anzutreten (18.30 Uhr). Die „Rossoneri“ liegen nach drei Runden punktgleich hinter Napoli auf Rang zwei.

(APA).

Beitragsbild: Imago.