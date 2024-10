Vor über 17 Jahren: Das war das letzte Grazer Liga-Derby

Die Rückkehr des Grazer Liga-Derbys – nun auch in der ADMIRAL Bundesliga! Fast siebzehneinhalb Jahre nach der letzten Liga-Austragung treffen Sturm Graz und der GAK nach zwei ÖFB-Cup-Duellen auch wieder in der Liga aufeinander (Samstag ab 16:15 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria!) und kämpfen um die Vorherrschaft in Österreichs zweitgrößter Stadt.



Diesmal trifft der SK Sturm als Doublesieger auf den GAK als Aufsteiger – gleichzeitig ist das Grazer Liga-Derby ein Duell zwischen Leader und Schlusslicht. Auch vor über 17 Jahren, am 17. Mai 2007, stand der GAK am Tabellende: Obwohl die Athletiker bereits als Absteiger zum Saisonende feststanden, waren über 15.000 Zuschauer in Graz-Liebenau dabei – und auch diesmal ist das Grazer Derby wieder restlos ausverkauft.

Eine Sturm-Legende wird mit der Neuauflage wohl als letzter Liga-Derby-Torschütze abgelöst werden: Mario Haas erzielte damals in der 37. Minute den entscheidenden Sturm-Treffer zum späteren 1:0-Endstand. Der SK Sturm, der damals von Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda betreut wurde, beendete die Saison abschließend auf dem siebten Platz. Die Athletiker mussten nach dem Abstieg samt Konkurs und Neugründung von ganz unten den Neustart wagen. Seit 2020 ist der GAK zurück im Profifußball – und seit dieser Saison auch wieder als Team in der höchsten Spielklasse vertreten.

Die besten Bilder des letzten Grazer Liga-Derbys:

17.05.2007: SK Sturm Graz – GAK 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 (37.) Haas.

Sturm Graz: Gratzei – Lamotte, Prödl, Verlaat, Prettenthaler – Krammer, Ledwon, J. Säumel (82. Filipovic), Leitgeb – Haas (87. Rauter), Rabihou (71. Salmutter). GAK: Schranz – M. Perchtold, Sonnleitner, Hassler, Kujabi – Glauninger (46. Berchtold), Spirk, Junuzovic (67. Lechner), Amerhauser – Schenk (76. Mohiden), Kollmann. Sturm gewann beide Cup-Duelle knapp Seit dem letzten Liga-Duell 2007 trafen die Grazer Rivalen zuletzt zweimal im ÖFB-Cup aufeinander. Beide Male war der GAK als Zweitligist der nominelle Gastgeber, jedoch siegte Sturm in beiden Fällen knapp: Im Achtelfinale 2022/23 gewann der SK Sturm durch ein Ajeti-Goldtor, im letzten Jahr in der selben Runde beim torreichen 3:2-Erfolg trotz zwischenzeitlichem Rückstand. Letzter GAK-Sieg im Liga-Derby am 11. November 2006

Der letzte Sieg des GAK gegen Sturm erfolgte wettbewerbsübergreifend rund ein halbes Jahr vor dem letzten Grazer Liga-Derby, in der 17. Runde der Saison 2006/2007. Damals siegte der GAK durch Treffer von Alen Skoro und Samir Muratovic mit 2:0 bei den „Blackies“.

Die beiden Treffer im Video:

(Red/APA).

Beitragsbild: GEPA.