Vor Verfolgerduell mit Austria Wien: Nächster Salzburg-Stammspieler fällt aus

Der Verletzungsteufel hat bei Red Bull Salzburg vor dem Verfolgerduell mit Austria Wien erneut zugeschlagen. Wie die „Bullen“ am Freitag vermeldeten, hat sich Mittelfeldspieler Nicolas Capaldo im Training einen Zehenbruch zugezogen und fällt für „einige Zeit“ aus.

Damit wird der Argentinier das Duell mit der Austria am Sonntag definitv verpassen und dürfte auch in der kommenden englischen Woche in den beiden Spielen gegen den Wolfsberger AC (23. und 27. April) nicht zur Verfügung stehen.

Neben dem Ausfall von Mittelfeldmotor Capaldo steht auch hinter dem Einsatz von Linksverteidiger Aleksa Terzic für Sonntag ein Fragezeichen. Den Serben plagen wie so häufig in dieser Saison Probleme an den Adduktoren.

Lange Verletztenliste bei Salzburg – Schlager zurück

Weiterhin ausfallen werden bei Salzburg die Stammkräfte Oscar Gloukh (Mandel-OP), Takumu Kawamura (Schlüsselbeinbruch), Maurits Kjaergaard (Sprunggelenk), Karim Konate (Knie) und Karim Onisiwo (Knie).

Bei allen Verletzungssorgen gab es bei den Mozartstädtern auch zwei positive Nachrichten: Mamady Diambou und Einsergoalie Alexander Schlager sind in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Bild: GEPA