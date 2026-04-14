Vor Viertelfinal-Rückspiel: Arsenal bangt um Rice

Der von Verletzungsproblemen geplagte FC Arsenal sorgt sich vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League nun auch um Declan Rice.

Der englische Fußball-Nationalspieler fehlte beim Training am Tag vor dem Duell mit Sporting Lissabon in London (Mittwoch, 21 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X). Auch Bukayo Saka, Martin Ödegaard, Jurrien Timber und Riccardo Calafiori waren nicht dabei. Teammanager Mikel Arteta hielt sich mit Prognosen jedoch zurück.

„Wir müssen abwarten, wie es den Jungs geht, und dann werden wir die richtigen Entscheidungen treffen“, sagte Arteta. Rice habe viele Spiele absolviert, das sei „Teil des Problems“. Bezüglich Saka und Timber betonte der Trainer, dass „vielleicht einer von ihnen“ wieder dabei sei.

Arteta wünscht sich „pures Feuer“

Dank Kai Havertz hatte Arsenal das Hinspiel in Lissabon mit 1:0 für sich entschieden. Der deutsche Nationalspieler hatte ebenfalls lange verletzt gefehlt, kommt aber nun immer besser in Form. Arteta sagte, er wünsche sich „keine Angst, sondern das pure Feuer“ bei seinen Spielern und allen Fans im Stadion.

Es sei keine besondere Motivation, die vielen Zweifler zu widerlegen, die behaupten, Arsenal sei erneut kurz davor, alle Titelchancen zu vergeben. „Ich sehe nur Schönheit und Möglichkeiten. Ich möchte es für all die Menschen schaffen, die diesen Weg mit uns gegangen sind, denn sie haben es verdient. Sie waren unglaublich“, sagte der Coach.

(SID)/Bild: Imago