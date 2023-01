Vorbereitung bei Red Bull Salzburg startet: Leistungstests stehen an

Am Mittwoch startet Tabellenführer FC Red Bull Salzburg mit der Vorbereitung auf die kommende Frühjahrssaison. Zum Auftakt stehen bei den Mozartstädtern Leistungstests an, ehe am Donnerstag im Trainingszentrum Taxham das erste Mannschaftstraining am Rasen stattfindet.

Insgesamt stehen den Salzburgern viereinhalb Trainingswochen zur Verfügung, wo der Serienmeister vier Testspiele und ein Trainingslager abhalten wird, um für Anfang Februar vorbereitet zu sein, wo es für die Bullen gleich mit hoher Intensität und drei Heimspielen (Sturm Graz, Austria Lustenau, AS Roma) in drei unterschiedlichen Bewerben losgeht.

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle geht voller Vorfreude in diese erste Phase: „Wir hatten in den Monaten bis zur WM eine extrem intensive Zeit. Deshalb hat uns die Pause jetzt sehr gutgetan, um Kräfte zu sammeln und nun mit vollen Akkus die zweite Hälfte der Saison anzugehen. Wir werden richtig Gas geben, um gleich zum Cup-Kracher gegen Sturm in bestmöglicher Verfassung zu sein. Schon da werden wir nämlich eine Top-Leistung benötigen.“

Sucic steigt verspätet ins Training ein

Gleich vom Start weg mit dabei sind drei der vier WM-Teilnehmer. Nur Luka Sucic, mit dem kroatischen Team im kleinen WM-Finale dabei, steigt etwas später ein, nämlich am 08. Jänner. Ebenfalls im Training stehen die Rückkehrer Amankwah Forson (von Altach) und Daouda Guindo (von St. Gallen). Vom FC Liefering hochgezogen wird Youngster und Kooperationsspieler Karim Konate.

Die Vorbereitungstermine der Salzburger in der Übersicht:

Mittwoch, 04. Jänner

Leistungstests

Donnerstag, 05. Jänner, 10:30 Uhr

Start Mannschaftstraining in Taxham

Donnerstag, 05. Jänner, 12:30 Uhr

Mixed Zone in Taxham

Freitag, 13. Jänner, 18:00 Uhr

Testspiel: FC Bayern München – FC Red Bull Salzburg (FC Bayern-Campus)

14. Jänner bis 21. Jänner

Trainingslager in Marbella

Montag, 16. Jänner, 16:00 Uhr

Testspiel: FC Red Bull Salzburg – Sparta Prag (Marbella Football Center)

Freitag, 20. Jänner, 16:00 Uhr

Testspiel: FC Red Bull Salzburg – Karlsruher SC (Marbella Football Center)

Samstag, 28. Jänner, 15:00 Uhr

Testspiel: FC Red Bull Salzburg – Slovan Bratislava (Trainingszentrum Taxham)

Freitag, 03. Februar, 20:45 Uhr

UNIQA ÖFB Cup, Viertelfinale: FC Red Bull Salzburg – SK Puntigamer Sturm Graz

(Red., Red Bull Salzburg) / Bild: GEPA