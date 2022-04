Vorentscheidung im Titelrennen: Schlappe für Bayern-Frauen und Zadrazil

Die Frauen des FC Bayern München haben auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung in der deutschen Fußball-Bundesliga einen herben und wohl entscheidenden Rückschlag erlitten. Die Münchnerinnen schlitterten am Sonntag im Schlager bei Leader VfL Wolfsburg vor 3.037 Fans in ein 0:6-Debakel und haben nach 19 von 22 Runden vier Punkte Rückstand auf Rang eins. Sarah Zadrazil gab dabei nach überstandener Corona-Infektion ihr Comeback, und das gleich in der Startformation.

Die ebenfalls an Corona erkrankte Carina Wenninger war noch nicht mit von der Partie. Für die noch immer ersatzgeschwächten Bayern war es der zweite Dämpfer in dieser Woche nach dem Out im Champions-League-Viertelfinale bei Paris St. Germain. Wolfsburg ist hingegen in der „Königsklasse“ im Halbfinale noch vertreten.

Bereits am Freitag hatten mit Verena Hanshaw und Barbara Dunst zwei ÖFB-Teamspielerinnen beim 4:0-Erfolg des Vierten Eintracht Frankfurt bei Carl Zeiss Jena getroffen. Für sie geht es nun zum ÖFB-Nationalteam, das am 8. April im WM-Qualifikations-Duell mit Nordirland in Wiener Neustadt reüssieren möchte.

(APA) / Bild: Imago