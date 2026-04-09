Vorerst für zweite Mannschaft: Sturm Graz verpflichtet Abwehrtalent aus Kanada

Der SK Sturm Graz sichert sich die Dienste von Elijah Roche. Der 18-jährige Kanadier wechselt vom Toronto FC nach Graz und wird ab Sommer für Sturm II auflaufen.

Roche ist aktueller Nachwuchsteamspieler seines Landes und wird hauptsächlich in der Innenverteidigung eingesetzt. Mit einer Körpergröße von 1,90 Metern bringt er zudem physische Voraussetzungen für seine Position mit.

Der Defensivspieler unterschreibt bei den Steirern einen langfristigen Vertrag und soll in der zweiten Mannschaft weiterentwickelt werden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Elijah Roche für den SK Sturm gewinnen konnten. Er ist ein physisch starker Innenverteidiger mit gutem Tempo, der uns im Herbst vor Ort bei der U17-WM in Katar extrem positiv aufgefallen ist und im Winter bei einem Probetraining in Graz absolut überzeugt hat. Elijah wird über Sturm II an unseren Fußball herangeführt werden und wir sehen in ihm absolut das Potenzial, in der Kampfmannschaft Fuß zu fassen – er ist ein Spieler, dem wir Großes zutrauen“, sagt Sturms Geschäftsführer Sport Michael Parensen.

Bild: SK Sturm Graz