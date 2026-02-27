„Vorgeschmack auf Qualigruppe“: Blau-Weiß empfängt WSG

In Tirol rüstet man sich bereits für die Qualifikationsgruppe. „Ich glaube, das wird ein Spiel, das einen Vorgeschmack auf die Qualifikationsgruppe bietet. Die Mannschaften werden wenig Risiko nehmen, es wird viele Duelle geben und viel um zweite Bälle gehen“, prophezeite WSG-Coach Philipp Semlic. Abstiegssorgen müssen dieses Mal in Wattens nicht um sich greifen. Mit einem Auswärtssieg beim Schlusslicht in Linz würde die WSG bei 28 Punkten und damit doppelt so vielen wie Blau-Weiß halten – ein komfortabler Polster trotz noch anstehender Punkteteilung.

Blau-Weiß möchte die Tiroler nicht vorzeitig ruhigen Gefilden überlassen. „Die Tabelle kann jeder lesen. Die Punkte werden nicht alle weggenommen, sondern lediglich halbiert“, sagte Blau-Weiß-Trainer Michael Köllner im Wissen um einen möglichen Zweikampf mit dem GAK im Abstiegsrennen. „Wir wissen, dass wir vor einem wichtigen Spiel stehen, aber es sollte unseren Verein nicht zusätzlich blockieren. Wir werden alles dafür tun, dass wir in einem vielleicht sogar ausverkauften Stadion am Ende mit drei Punkten da stehen.“

Blau-Weiß Linz vs. WSG Tirol am Sonntag ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – mit Sky X streamen!

(APA)/Beitragsbild: Imago