Vorjahres-Viertelfinalduell in Salzburg-Gruppe: Inter fordert Benfica

In Salzburgs Champions-League-Gruppe D kommt es am zweiten Spieltag zum Duell zweier Mannschaften, die im Vorfeld des Bewerbs wohl als Gruppenfavoriten angesehen wurden. Der portugiesische Meister Benfica trifft auf den Vorjahres-Finalisten der Königsklasse Inter Mailand (ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass). Im Vorjahr hat es dieses Duell ebenfalls gegeben, damals im Viertelfinale.

Benfica ging in der Vorsaison ungeschlagen ins Duell mit den Mailändern. Das Team von Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt überstand die Gruppenphase mit den Gruppengegnern Paris Saint-Germain, Juventus Turin und Maccabi Haifa mit vier Siegen und zwei Remis. Im Achtelfinale schaltete Benfica das Überraschungsteam FC Brügge mit einem Gesamtscore von 7:1 aus.

Aber auch Inter bewährte sich in der vergangenen Saison in einer echten Hammergruppe. Neben dem FC Bayern, dem FC Barcelona und Viktoria Pilsen belegten die Italiener den zweiten Rang und schossen die Katalanen damit aus dem Bewerb. Die Vorzeichen deuteten also auf ein spannendes Duell zwischen Inter und Benfica hin.

Hinspiel geht klar an Inter

Die Halbfinal-Hoffnungen von Benfica bekamen allerdings schon im Hinspiel einen großen Dämpfer – in Lissabon gab es eine 0:2-Heimniederlage. Nicolo Barella (51.) und Romelu Lukaku (82., Handelfmeter nach Videobeweis) trafen für Inter und sorgten für eine komfortable Führung vor dem Rückspiel im eigenen Stadion.

Benfica verpasst in Sechs-Tore-Spektakel die Wende

In einem spektakulären Rückspiel verpasste Benfica eine Wende und damit den ersten Einzug in ein Champions-League-Halbfinale seit 33 Jahren. Mit einem 3:3 im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion fixierten die Mailänder den Aufstieg in die nächste Runde.

Wie auch im Hinspiel traf Nicolo Barella zur 1:0-Führung für Inter (14.). Fredrik Aursnes sorgte mit dem Ausgleich in der 38. Minute für Benfica noch einmal kurzzeitig für Spannung. Lautaro Martinez (66.) und Joaquin Correa (78.) fixierten den Aufstieg der Mailänder. Der Doppelschlag von Antonio Silba (86.) und Petar Musa (90. + 5) kam für Benfica zu spät.

Vor neuerlichem Duell: Inter und Benfica verpatzen Auftakt

Den Beginn in die laufende CL-Saison haben sich beide Klubs wohl gänzlich anders vorgestellt. Während Inter Mailand bei Real Sociedad noch ein spätes Remis rettete, verpatzte das in Topf eins gesetzte Benfica den Auftakt in die Königsklasse komplett. Gegen den österreichischen Meister Red Bull Salzburg gab es eine 0:2-Heimniederlage.

Im direkten Duell der beiden Topteams geht es nun also nicht nur um Schadensbegrenzung, sondern auch darum, die Chancen auf den Aufstieg in die K.O-Phase zu wahren. Bei einem zeitgleichen Sieg von Salzburg gegen Sociedad könnten die „Bullen“ bereits wegziehen. Nicht bei Inter im Kader stehen wird ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic. Der 34-Jährige hatte sich im Ligaspiel gegen Empoli eine Verletzung zugezogen und wird den Mailändern und der Nationalmannschaft in den kommenden Monaten fehlen.

