Vorsichtsmaßnahme: Neuer muss Training vorzeitig beenden

Manuel Neuer musste das Mannschaftstraining beim FC Bayern am Mittwoch vorzeitig beenden. Dabei handelte es sich nach Sky-Informationen jedoch nur um eine Vorsichtsmaßnahme.

Aktuell wird davon ausgegangen, dass der Torhüter für das Heimspiel am Freitag gegen den FC Augsburg zur Verfügung steht. Der FC Bayern veranstaltet am Donnerstag (10 Uhr) seine Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Augsburg. Dort wird Trainer Vincent Kompany auch Fragen zum Weltmeister-Torwart von 2014 beantworten können.

Neuer mit fünf weißen Westen

Neuer stand in dieser Saison bislang in jedem Bundesligaspiel zwischen den Pfosten. Fünfmal hielt der 38-Jährige dabei seinen Kasten sauber. Nach neun Spieltagen führen die Bayern die Tabelle in der Bundesliga mit fünf Punkten vor RB Leipzig an.

(sport.sky.de/Kerry Hau) / Bild: Imago