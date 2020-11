Vorwärts Steyr und Blau-Weiß Linz trennen sich Unentschieden

via

via Sky Sport Austria

Der FC Blau-Weiß Linz muss in der 9. Runde der 2. Liga einen Rückschlag einstecken. Die Stahlstädter kommen im Auswärtsspiel bei Vorwärts Steyr nicht über ein 1:1 hinaus.

Das Oberösterreich-Derby beginnt für die Linzer nach Maß. Bereits in der neunten Minute bringt Turgay Gemicibasi Blau-Weiß in Führung. Goalgetter Fabian Schubert verpasst in der 38. Minute die vermeintliche Vorentscheidung. Schubert scheitert vom Punkt.

In der 58. Minute kommen die Hausherren zum Ausgleich. Michael Halbartschlager staubt aus kurzer Distanz zum 1:1 ab.

Blau-Weiß Linz liegt in der Tabelle nach neun Partien mit vier Punkten Rückstand auf Leader Liefering auf dem vierten Rang.Vorwärts Steyr ist seit sechs Spielen sieglos und rangiert auf dem elften Tabellenrang.

Bild: GEPA