Vorwurf der Vergewaltigung: Ermittlungen gegen PSG-Profi Hakimi

Gegen den marokkanischen Nationalspieler Achraf Hakimi wird wegen Vergewaltigung ermittelt. Einen entsprechenden Bericht der französischen Tageszeitung Le Parisien bestätigte eine mit dem Sachverhalt vertraute Quelle der Nachrichtenagentur AFP.

Demnach soll eine junge Frau angegeben haben, im Haus des Spielers in einem Vorort von Paris vergewaltigt worden zu sein. Sie habe keine Anzeige erstattet, doch aufgrund der Schwere des Vorwurfs sei die Staatsanwaltschaft Nanterre tätig geworden.

Am späten Montagabend war Hakimi bei der Vergabe der Awards des Weltverbandes FIFA in Paris auf der Bühne aufgetreten. Der Ex-Dortmunder wurde als Abwehrspieler in die FIFPro-Elf des Jahres 2022 gewählt. Er stand neben seinen PSG-Teamkollegen Lionel Messi und Kylian Mbappe. Besonders mit Mbappe verbindet Hakimi eine enge Freundschaft.

Der Außenverteidiger spielt seit 2021 bei Paris Saint-Germain. Von 2018 bis 2020 stand er in Diensten von Borussia Dortmund. Mit Marokko erreichte er bei der WM in Katar sensationell das Halbfinale.

