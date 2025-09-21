VOTING: Hätte der Treffer der WSG Tirol zählen müssen?

Wilde Szenen in der Partie zwischen dem SCR Altach und der WSG Tirol! Rapid-Leihgabe Benjamin Böckle traf zum vermeintlichen 1:0 für die Gäste, der Treffer wurde jedoch nach VAR-Check aberkannt. Die richtige Entscheidung?

Defensivspieler Böckle kommt nach einem Luftduell mit Altach-Verteidiger Sandro Ingolitsch an den Ball, zieht Richtung Strafraum und verwertet ins lange Eck zum 1:0 (24.). Oder auch nicht: Der VAR erkannte im Zweikampf mit Ingolitsch ein Vergehen und schickte den Schiedrichter zum Bildschirm. Referee Emil Ristoskov gab den Treffer in der Folge nicht.

Nun wollen wir von der Sky-Community wissen: War die Entscheidung des Schiedsrichters korrekt? Stimmt jetzt ab!

VOTING: Hätte das Tor der WSG zählen müssen?

Für Altach-Verteidiger Ingolitsch war das Spiel nach dem Luftduell mit Böckle jedenfalls vorbei. Der 28-Jährige musste kurz nach der Szene verletzt ausgewechselt werden. In der Zwischenzeit verschoss Altach-Stürmer Marlon Mustapha einen Foulelfmeter für die Vorarlberger.