Galvao köpft Robatsch an die Hand, die Wiener Austria möchte einen Elfmeter. Doch das Schiedsrichter-Team entscheidet sich anders.

Im Duell der beiden Austrias aus Klagenfurt und Wien gab es direkt in der Anfangsphase eine strittige Szene. In der achten Spielminute kommt FAK-Verteidiger Lucas Galvao nach einem Eckball zu einer Kopfballgelegenheit.

Der Ball trifft allerdings die Hand von Klagenfurt-Verteidiger Jannik Robatsch. Das Schiedsrichter-Team um Referee Sebastian Gishamer und VAR Manuel Schüttengruber entschieden sich allerdings gegen einen Straßstoß.



Kein Elfmeter für die Austria – Die Szene im VIDEO

Janko: „Mir fehlen die Worte“

Die Sky-Experten Marc Janko und Peter Stöger können die Entscheidung des Schiedsrichter-Teams, nach dem Handspiel von Robatsch keinen Elfmeter zu geben, ganz und gar nicht nachvollziehen. „Mir fehlen die Worte“, sagte Janko über die Szene. „Ich glaube das kann man nicht mehr vernünftig erklären. Ich würde die Erklärung dann gerne hören, es ist wahrscheinlich nur noch absurd. Da darf es keine zwei Meinungen geben, absolut unverständlich.“

Stöger fügt hinzu: „Bewerten wir es so, was wir diese Saison oder in den letzten Jahren an Handspiel-Situationen gesehen haben, dann gibt es für mich nichts klareres als dieses Handspiel.“