VOTING: Salzburg oder Sturm: Wer wird Meister?

Salzburg oder Sturm: Die Meisterschaftsentscheidung in der ADMIRAL Bundesliga fällt am Sonntag in der letzten Runde.

Sturm Graz führt mit zwei Punkten Vorsprung auf Red Bull Salzburg die Tabelle an. In der 32. und letzten Bundesliga-Runde treffen die Grazer im eigenen Stadion auf Klagenfurt, Salzburg muss zu Hause gegen den formstarken LASK bestehen.

Wir wollen nun von der Sky-Community wissen: Wer wird Meister? Hält die Titelserie von Red Bull Salzburg an oder kann der SK Sturm Graz den ersten Titel seit 2011 gewinnen?





