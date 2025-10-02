VOTING: Wähle das Sky-Tor des 2. CL-Spieltags

Ab dieser Saison gibt es neben dem Tor der Runde in der ADMIRAL Bundesliga auch das Voting zum Sky-Tor des Spieltags in der UEFA Champions League. Gib jetzt deine Stimme für den zweiten Spieltag ab!

Zur Auswahl stehen die Tore von Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt), Emmanuel Addai (Qarabag), Igor Paixao (Olympique Marseille), Ismael Saibari (PSV), Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid), Christon Tziolis (FC Brügge), Mislav Orsic (FC Pafos), Jordan Teze (AS Monaco) und Federico Gatti (Juventus Turin). Bild: Imago