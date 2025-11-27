VOTING: Wähle das Tor des 5. CL-Spieltags
Ab dieser Saison gibt es neben dem Tor der Runde in der ADMIRAL Bundesliga auch das Voting zum Tor des Spieltags in der UEFA Champions League auf Sky. Gib jetzt deine Stimme für den fünften Spieltag ab!
Zur Auswahl stehen die Tore von Loïs Openda (Juventus), Dastan Satpaev (Kairat Almaty), Takumi Minamino (AS Monaco), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Dominik Szoboszlai (FC Liverpool), Kylian Mbappé (Real Madrid), Ole Didrik Blomberg (Bodö/Glimt), Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain) und Chiquinho (Olympiakos Piräus).
