VOTING: Wähle deine ÖFB-Startelf gegen Nordmazedonien

Am 13. Juni ist es soweit: Das ÖFB-Team startet gegen Nordmazedonien in die EURO 2020! Wir suchen eure Wunschelf für das ÖFB-Auftaktspiel in Bukarest. Viel Spaß!

Die Systemfrage

Wählt bitte zunächst noch Euer bevorzugtes System für die Partie gegen Nordmazedonien. Weiter unten könnt ihr dann eure Spieler sowohl für ein System mit Viererkette als auch eines mit Dreierkette wählen.

In welchem System soll das ÖFB-Team gegen Nordmazedonien spielen? Dreierkette

Viererkette Abstimmen Ergebnisse anzeigen

VOTING Viererkette

Da sich Teamchef Franco Foda auf Daniel Bachmann als “Einsergoalie” festgelegt hat, steht die Torhüterposition in der Abstimmung nicht zur Wahl.

Abwehr

Wer soll als rechter Verteidiger spielen? Valentino Lazaro

Christopher Trimmel

Stefan Lainer Abstimmen Ergebnisse anzeigen

Wähle ZWEI Innenverteidiger für die Viererkette! Philipp Lienhart

Martin Hinteregger

Stefan Posch

Marco Friedl

Aleksandar Dragovic

David Alaba Abstimmen Ergebnisse anzeigen

Wer soll als linker Verteidiger spielen? Andreas Ulmer

Marco Friedl

David Alaba Abstimmen Ergebnisse anzeigen

Zentrales Mittelfeld

Bitte wähle ZWEI zentrale Mittelfeldspieler für das System mit Viererkette! David Alaba

Xaver Schlager

Julian Baumgartlinger

Konrad Laimer

Marcel Sabitzer

Stefan Ilsanker

Florian Grillitsch Abstimmen Ergebnisse anzeigen

Offensives Mittelfeld/Angriff

Bitte wähle VIER Offensivspieler aus! Michael Gregoritsch

Christoph Baumgartner

Karim Onisiwo

Louis Schaub

Valentino Lazaro

Marko Arnautovic

Marcel Sabitzer

Alessandro Schöpf

Sasa Kalajdzic Abstimmen Ergebnisse anzeigen

Wenn ihr das ÖFB-Team lieber mit einer Dreierkette sehen wollt, könnt ihr hier abstimmen!

VOTING Dreierkette

Abwehr/Flügelspieler

Bitte wähle DREI Innenverteidiger für das System mit Dreierkette aus! Aleksandar Dragovic

Philipp Lienhart

Stefan Posch

Martin Hinteregger

David Alaba

Marco Friedl Abstimmen Ergebnisse anzeigen

Welcher Spieler soll auf der rechten Seite spielen? Alessandro Schöpf

Konrad Laimer

Christopher Trimmel

Stefan Lainer

Valentino Lazaro Abstimmen Ergebnisse anzeigen

Welcher Spieler soll auf der linken Seite spielen? Andreas Ulmer

Marco Friedl

Valentino Lazaro

David Alaba Abstimmen Ergebnisse anzeigen

Zentrales Mittelfeld

Bitte wähle ZWEI Spieler für die Positionen im zentralen Mittelfeld aus! Florian Grillitsch

Marcel Sabitzer

Konrad Laimer

Xaver Schlager

David Alaba

Julian Baumgartlinger

Stefan Ilsanker Abstimmen Ergebnisse anzeigen

Offensives Mittelfeld/Angriff

Bitte wähle DREI Offensivspieler aus! Louis Schaub

Valentino Lazaro

Christoph Baumgartner

Alessandro Schöpf

Karim Onisiwo

Michael Gregoritsch

Marko Arnautovic

Sasa Kalajdzic

Marcel Sabitzer Abstimmen Ergebnisse anzeigen

Vielen Dank für deine Stimme! Das Ergebnis des Votings wird in den nächsten Tagen veröffentlicht.