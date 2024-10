VOTING: Wähle die ÖFB-Startelf für die Nations-League-Partie gegen Kasachstan

VOTING: Am Donnerstag trifft das ÖFB-Team in der dritten Partie der Nations League in Linz auf Kasachstan (20:45 Uhr). Nach zwei Spielen ohne Sieg sollen gegen die Kasachen die ersten drei Punkte her.

Wie schon in der letzten Länderspielpause fehlen David Alaba, Kevin Danso, Xaver Schlager und Sasa Kalajdzic aufgrund von Verletzungen. Michael Svoboda vom FC Venezia steht erstmals im ÖFB-Aufgebot.

