VOTING: Wähle die ÖFB-Startelf für die Nations-League-Partie in Norwegen

VOTING: Am Montag trifft das ÖFB-Team in der zweiten Partie der Nations League in Oslo auf Norwegen (20:45 Uhr). Nach dem Auftakt-Remis in Slowenien will die Elf von Teamchef Ralf Rangnick gegen Erling Haaland und Co. den ersten Sieg einfahren.

Wie auch gegen Slowenien fehlen David Alaba, Kevin Danso, Michael Gregoritsch, Xaver Schlager, Gernot Trauner, Florian Kainz, Sasa Kalajdzic und Maximilian Entrup aufgrund von Verletzungen. Philipp Lienhart kehrt in den Kader zurück.

Jetzt ist die Community gefragt: Wir wollen die Wunsch-Startelf der Sky-User:innen wissen! Stimmt im Voting für die Spieler ab, die eurer Meinung nach gegen Norwegen starten sollen!

VOTING: Wähle deine ÖFB-Startelf

Der ÖFB-Kader für die Nations League zum Durchklicken:

(Red.)

Bild: GEPA