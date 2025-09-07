VOTING: Wähle die ÖFB-Startelf gegen Bosnien!
Nach dem Zittersieg gegen Zypern (1:0) in der WM-Quali erhofft sich das ÖFB-Team am Dienstag in Bosnien-Herzegowina eine stärkere Vorstellung. Das Nationalteam von Teamchef Ralf Rangnick will in Zenica den nächsten Schritt Richtung WM 2026 machen. Anstoß ist um 20:45 Uhr.
Nicht mit dabei ist Verteidiger Stefan Posch, der gesperrt fehlt und die Reise nach Bosnien nicht mitmacht.
Wie soll Rangnick sein 4-2-3-1-System diesmal besetzen? Stelle jetzt im Sky-User-Voting deine Wunsch-Startelf für das Auswärtsspiel gegen Edin Dzeko und Co. zusammen!
Aktuelle WM-Qualifikation Videos
Seitenhieb gegen Deutschland? Klare Ansage von Rangnick nach Zypern-Spiel
Die ganze Rangnick-PK nach dem Sieg gegen Zypern
Lienhart über Punktemaximum: „Sind absolut im Soll“
„Ist gefährlich“ – Alaba über Loch im Rasen
Gregoritsch über Erdloch: „Niemand erwartet Perfektion, aber…“
Schlager nach Sieg gegen Zypern: „Bin froh, dass ich helfen konnte“
Sky-Reporterin Nera Palinic mit den letzten Infos vor Österreich-Zypern
Nagelsmann zu Wirtz: “Extrem wichtiger Spieler für uns“
Nagelsmann zur Kritik: “Bin ein Trainer, der für gewisse Dinge steht“
Baumann: “Geht einfach um die Basics“
Bild: GEPA