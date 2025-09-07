VOTING: Wähle die ÖFB-Startelf gegen Bosnien!

Nach dem Zittersieg gegen Zypern (1:0) in der WM-Quali erhofft sich das ÖFB-Team am Dienstag in Bosnien-Herzegowina eine stärkere Vorstellung. Das Nationalteam von Teamchef Ralf Rangnick will in Zenica den nächsten Schritt Richtung WM 2026 machen. Anstoß ist um 20:45 Uhr.

Nicht mit dabei ist Verteidiger Stefan Posch, der gesperrt fehlt und die Reise nach Bosnien nicht mitmacht.

Wie soll Rangnick sein 4-2-3-1-System diesmal besetzen? Stelle jetzt im Sky-User-Voting deine Wunsch-Startelf für das Auswärtsspiel gegen Edin Dzeko und Co. zusammen!

Bild: GEPA